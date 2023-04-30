Angelina Jolie ve oğlu Beyaz Saray'da

Editör: Özlem KIRAL

Angelina Jolie, en büyük çocuğu Maddox ile Beyaz Saray'da özel bir davete katıldı. 47 yaşındaki Oscar'lı yıldız, 21 yaşındaki oğlu Maddox ile Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen Devlet Yemeği'nde gitti.

Jolie, yıllar önce dikilen beyaz bir elbise ve vintage ceketten oluşan stiliyle katıldığı etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden olurken, oğlunun da smokin giydiği görüldü.

Güney Kore onuruna verilen yemekte Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee de özel konuklar olarak hazır bulundu