Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce hastanenin boşaltılmasını istedi

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırıdan önce Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne hastanenin boşaltılması için üç kez bildirimde bulunduğu bildirildi.

KAYNAK: AA
Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce hastanenin boşaltılmasını istedi

Anglikan Başpiskoposu Hosam Naoum, düzenlediği basın toplantısında, "Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere üç kez hastanenin boşaltılması yönünde bildirimde bulundular. Hastane salı günü bombalandı" dedi.

İletişimin telefonla sağlandığını söyleyen Naoum, saldırıyı bir "suç" ve "katliam" olarak nitelendirdi.

Naoum, bölgedeki çatışmalarda ortaya çıkan şiddet konusunda kilise liderleri olarak her zaman uyarıda bulunduklarını vurguladı.

Saldırıdan sorumlu taraf sorulduğunda, "Bildiğimiz tek şey televizyondan gördüklerimiz. Ayrıca biz sorumlu tarafı belirleyecek askeri uzmanlar değiliz" cevabını veren Naoum, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki birçok yerin bombalandığını ve sahadaki gerçeklerin bu olduğunu kaydetti.

El-Ehli Baptist Hastanesi, tarihi nedenlerle Baptist hastanesi olarak biliniyor ancak 1980'lerin başından bu yana Anglikan Kilisesi ya da İngiltere Kilisesi'ne bağlı hizmet veriyordu.

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