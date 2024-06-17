Angut yavruları doğaya salındı

Jandarma ekipleri, ördek yavrularını koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Burada yavruların sağlık durumu gözlemlenip gerekli bakımları yapıldıktan sonra, bir aylık sürecin ardından ördek yavruları doğal yaşam alanlarına geri salındı.

Ördek yavruları, Karaahmetli köyünde çiftçilik yapan Hasan Tarık Bozkoyun'un bağ evine yakın bir baraj gölüne bırakıldı. Bozkoyun, bölgedeki ördeklerin güvenliğini sağlamak için çaba gösteren ekiplere teşekkür ederek, bölgenin kendisi için güvenli bir yaşam alanı olduğunu ve buradaki doğal dengeyi korumak istediklerini belirtti. Avcı ve balıkçıların bölgeye zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Bozkoyun, atalarından aldığı temiz bir çevreyi torunlarına da aynı şekilde bırakmak istediklerini dile getirdi.

Ördeklerin korunmasının önemine de değinen Bozkoyun, bu türlerin kültürel değerlerinin korunması gerektiğini ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. Kendisinin de ördeklerle büyüdüğünü belirten Bozkoyun, bu örnek davranışın kendisini çok mutlu ettiğini ve angutlara severek bakacaklarını söyledi.

Bu olay, jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliği sayesinde, terk edilmiş ördek yavrularının sağlıklı bir şekilde doğaya geri döndürülmesini sağlamış oldu.