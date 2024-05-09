Ani bebek ölümünü engellemenin yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar, gebelik şeker testinin önemini vurguladı. Anne adayları, hamilelikleri boyunca çeşitli risk faktörlerine maruz kalıyorlar.

Çevresel yanlış bilgiler, hormonal değişiklikler, aşırı yeme ve hareketsizlik gibi faktörler, hem anne adaylarının hem de bebeklerin sağlığını riske atabiliyor.

Gebelikte sıkça karşılaşılan rahatsızlıklardan biri olan gestasyonel diyabet, yani gebelik şekeri, yanlış bilgilendirme nedeniyle bazen yanlış anlaşılabilir.

Ancak gebelikte yapılan şeker yükleme testi, bebeğe zarar vermez ve hayati öneme sahip olmasıyla biliniyor.

Bir aylıktan bir yaşına kadar olan bebekler, ani bebek ölümü sendromu riski altındadır ve en sık bebek ölümleri iki ile dört aylık dönemde meydana gelir.

Ani bebek ölümü, bir yaşından önce meydana gelen ve nedeni tam olarak bilinmeyen bir ölüm sendromu olmasıyla dikkat çekti.

Ancak, bazı uygulamaların ani ölüm riskini ve diğer uyku ile ilişkili bebek ölüm nedenlerini artırabileceği bilinmekte. Bu riski azaltmanın birçok yolunun bulunduğı biliniyor.

İŞTE ÖNLEMENİN YOLLARI...

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Ülkü Yılmaz Tıraş, ani bebek ölümünü önlemenin yollarını şöyle sıraladı:

• Bebeğinizi her zaman sırt üstü yatırın.

• Beşiğe uygun, test edilmiş ve onaylanmış bir yatak seçin.

• Bebeğiniz uyurken etrafında oyuncak veya benzeri eşyalar bulundurmayın.

• Hamilelik döneminde ve sonrasında tütün ürünleri kullanmayın ve kullanılmasına izin vermeyin.

• Bebeğinizin yatağını ilk altı ay boyunca kendi yatağınızın yanına koyun ve başka insanlarla aynı yatakta uyutmayın.

• Bebeğinizin üzerine örttüğünüz örtü veya battaniye omuzlarının altında kalsın ve güvenlik için çarşafın altına yerleştirin.

• Bebeğiniz emzik kullanıyorsa, emziğin temiz olduğundan emin olun ve emzik istemeyen bebeğe zorla emzik vermeyin.

• Bebeğinizin uyku sırasında aşırı ısınmasını önlemek için kaliteli ve ince bir uyku tulumu giydirin ve oda sıcaklığını normal seviyede tutun.

• Güvenlik monitörleri konusunda sağlık danışmanınızla görüşün ve doğru ürünü seçin.

• Bebeğiniz uyumuyorken ve yüz üstü yattığında, pozisyonunu düzenli aralıklarla değiştirin.

Ani bebek ölümü riskini artıran durumlar şunlardır:

• Erken doğum: 36. haftadan önce doğum yapmak.

• Düşük doğum ağırlığı: Bebek 2.5 kilogramın altında doğarsa.

• Genç anne yaşı: 20 yaşın altındaki annelerde risk daha yüksektir.

• Ailede ani bebek ölümü öyküsü: Bebeğin kardeşleri veya kuzenleri arasında ani bebek ölümü yaşanmışsa.

• Çoğul gebelik: İkiz veya daha fazla bebek doğumu durumunda.

Gebelik döneminde şeker testi, anne adaylarını stres altına sokan dedikodulara konu oldu.

Ancak bu test, bebek gelişimi ve sağlığı için kritik bir testtir ve bebek üzerinde zararlı bir etkisinin olmadığı ortaya çıktı.

MÜMKÜN OLMADIĞI AÇIKLADI...

Perinatolog Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Behram, gebelik süresince yapılan şeker testinin hem anneye hem de bebeğe zarar vermediğini, çünkü içilen glikozlu suyun direkt olarak bebeğin kanına karışmadığını belirtti.

Behram; Bu nedenle, doktorlar gerekli gördüklerinde anne adaylarının bu testi yaptırmaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguladı.

Gebelik şekeri teşhis edilmezse, bebekte yapısal bozukluklar ve anne karnında ani bebek ölümleri meydana gelebilir. Bu yüzden, gebeliğin 24. ve 28. haftaları arasında şeker yükleme testinin yapılması önemlidir.

Doç. Dr. Mustafa Behram, gebelik şekeri belirtileri olarak sürekli susama, kilo kaybı, çok yemek yeme, sık idrara çıkma ve kendini yorgun hissetme gibi durumları sıraladı.

Ancak, bu belirtilerin her gebelikte görülmediğini, bu yüzden her durumda oral glukoz tolerans testinin yapılmasının gerektiğini belirtti.

Glikozlu suyun bebek üzerindeki etkisi konusunda halk arasında dolaşan yanlış bilgiler, anne adaylarının bu testle ilgili yanlış kararlar almasına neden olabilir.

Doç. Dr. Mustafa Behram, glikozlu suyun bağırsaklardan emildiğini ve vücuda yayıldığını, bu yüzden direkt olarak bebeğin kanına karışmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Behram; Glikozlu su içildikten sonra midede geçici osmotik dengesizliğe neden olabileceğini, ancak bu etkilerin test sırasında meydana geldiğini ve test bittikten sonra kaybolduğunu belirtti.

Behram; İçilen suya biraz limon sıkılmasının bu olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Gebelikte şeker testi, genellikle başka bir sorun olmadığı sürece 24 ve 28 haftaları arasında yapılır.

Test için gebeye 50 gram glikozlu su verilir ve bir saat sonra kan şekerinin 140 mg/dl üzerinde olması halinde, tanı testi olan üç saatlik 100 gram glikozla test tekrarlanır. Eğer gebelik şekeri tespit edilirse, bu durum bebekte kan şekerinin düşmesi, kalsiyum eksikliği, polisitemi, sarılık gibi birçok riski beraberinde getirebilir. Ayrıca, bebeğin kalp ve böbrek sağlığı ile ilgili problemler oluşabilir ve merkezi sinir sistemine ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

MUCİZEYİ KEŞFETTİ...

Ani bebek ölümlerinin nedeni uzun süredir bir gizem olarak kaldı.

Ancak, bir süre önce bebeğini kaybeden Avustralyalı bir araştırmacı anne, ani bebek ölümlerine bir enzim sebep olduğunu keşfetti.

Dr. Carmel Therese Harrington, oğlu Damien'in neden bir gece aniden öldüğünü tam olarak açıklayamayanlara karşı, bilimsel eğitimi sayesinde bu trajik olayın ardındaki sırrı çözdü.