Ani işitme kaybı ve baş dönmesi neden olur

Bu nedenle, bu belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekir. Doktorunuz, işitme ve denge testleri, görüntüleme yöntemleri ve diğer tetkiklerle tanıyı koymaya çalışacak ve size uygun tedaviyi önerecektir. Tedavi, ilaç veya cerrahi olabilir. Erken tanı ve tedavi, işitme ve denge kaybını önlemek veya azaltmak için çok önemlidir.

BU İKİSİ OLURSA DOKTORA GİDİN

Tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabilen baş dönmesi ve işitme kaybı, farklı sebeplerle meydana gelebilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İlhan Şahin, işitme ve denge organlarımızın iç kulakta yer aldığını ve bu bölgedeki problemlerin hem işitme hem de denge kaybına yol açabileceğini belirtti.

İşitme kaybı ve baş dönmesinin herkeste bir arada görülmediğini ifade eden KBB Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İlhan Şahin, ancak bir kulak hastalığı nedeniyle baş dönmesi yaşayan hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde işitme kaybı olduğunu söyledi.

Doç. Dr. İlhan Şahin, binde bir ila on binde bir görülen Meniere hastalarının neredeyse tamamında baş dönmesi ataklarının olduğunu ve bunun yanında hafif başlayıp ilerleyici işitme kaybı olduğunu anlattı. Ayrıca bir kulağında ani işitme kaybı olan hastaların da yaklaşık yüzde 40’ında baş dönmesi olduğunu dile getiren Doç. Şahin, “Bunların dışında orta kulak iltihapları iç kulağı da etkileyebilir ve hastalarda hem baş dönmesi hem de ciddi işitme kaybı oluşabilir” dedi.

RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Ani işitme kaybı ve baş dönmesine sebep olabilecek bazı risk faktörlerinin olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şahin şunları paylaştı:

“Akut ve kronik orta kulak iltihapları, kafa travması, grip, kızamık, suçiçeği, zona gibi enfeksiyon hastalıkları, kandaki pıhtılaşma eğiliminin artması, bazı antibiyotiklerin, idrar söktürücülerin veya anti-kanser ilaçların kullanılması, migren, multip skleroz, kanser ve romatizmal hastalıklar, ani işitme kaybı ve baş dönmesi riskini yükseltir. Bu durumda işitme ve denge kaybı, altta yatan hastalıkla birlikte ilerleyebilir.”

ERKEN TANI VE TEDAVİ

İşitme kaybının göz ardı edilmemesi gereken önemli bir duyu kaybı olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Şahin, özellikle ani gelişen baş dönmesi ve işitme kaybının acil bir durum olduğunu ve bu hastaların tedavisinde zamanın çok önemli olduğunu söyledi. Bu hastaların erken tanı ve tedavisinin hem işitme kaybının hem de denge problemlerinin iyileşmesine katkı sağladığını da ekleyen Doç. Dr. Şahin bu hastalara yaklaşımın nasıl olması gerektiği hakkında şunları anlattı:

“Yeni başlayan işitme kaybı ve denge sorunları hemen muayene ve tetkik edilmelidir.

Odyovestibüler testler adı verilen yöntemlerle işitme ve denge fonksiyonları değerlendirilmelidir ve bazı hastalarda bilgisayarlı tomografi veya MR gibi görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Doğru tanı konulduktan sonra bazı hastalar ilaç tedavisiyle, bazı hastalar ise acil cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.”