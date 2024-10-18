Aniden kapanan bazanın altında kalarak feci şekilde can verdi. Temizlik yapmak için başını içeri sokmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aniden kapanan bazanın altında kalarak feci şekilde can verdi. Temizlik yapmak için başını içeri sokmuştu

İstanbul Şişli ilçesinde 43 yaşındaki Burcu E., temizlik yaparken açtığı bazanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi’ndeki binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre satış müdürü olduğu öğrenilen Burcu E.(43) temizlik yapmak için bazayı açtı.

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İçindeki eşyaları çıkardığı sırada baza üzerine düştü. Durumu fark eden aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri Burcu E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burcu E.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cenaze işlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi.

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Burcu E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

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Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde yapılan cenaze töreninin ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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