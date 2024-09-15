Aniden yola çıkınca olan motosiklet sürücüsüne oldu

Kaynak: İHA
Aniden yola çıkınca olan motosiklet sürücüsüne oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da aniden yola çıkan bir sürücü nedeni ile yolda seyir halinde olan motosikletli sürücü hastanelik oldu.

Söz konusu kaza Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Gözübenli Parkı önünde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, ara yoldan çıkan otomobile ok gibi saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerini 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü ilk kontrollerin ardından tedavisi için Gaziantep Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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