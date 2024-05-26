Aniden yola çıktı, aracın altında kaldı

Kaza, Furkan Ö.'nün evinin önünde oyun oynarken aniden yola fırlamasıyla gerçekleşti. Bu sırada sokaktan ilerleyen 16 ARJ 166 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Çınar (30), Furkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük Furkan, aracın altında kaldı ve ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük Furkan'ı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Furkan, hastanede hayata tutunmaya çalışıyor.

Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaparak sürücü İbrahim Çınar'ı gözaltına aldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde küçük çocuğun yola fırladığı ve ardından aracın çarptığı anlar net bir şekilde görüldü.

Bu talihsiz olay, küçük çocukların trafikte her an karşılaşabileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne sererken, ailelerin ve sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.