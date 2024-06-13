Animonik: Öğrencilerimizin %95’i eğitimdeki bilgileri kalıcı olarak hafızalarında tutabiliyor

Yapay zeka, günlük hayatımızın dokusunu değiştirirken endüstrileri de yeniden şekillendiriyor. Bunların ilk sıralarında eğitim gelirken, ABD’deki National University, yaptığı bir araştırmada yapay zeka ve eğitimin birlikte kullanılmasının toplumsal kalkınmanın itici güçlerinden biri olabileceğine dikkat çekiyor. Bunun temelinde, yapay zekanın öğrenme süreçlerini kolaylaştırması yer alıyor. Klasik eğitim modellerinin artık geride kaldığını aktaran Kıvanç Özel Animonik de YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ikinci oturumu olan AYT’deki (Alan Yeterlilik Testleri) edebiyat testine hazırlanan öğrenciler için yapay zeka desteğiyle oluşturdukları animasyonlarla hafıza tekniklerini birleştirerek edebiyatın tüm konularını günde yalnızca 1 saat çalıştırarak öğretiyor.

Edebiyat dersinin tüm konularını günde 1 saat animasyon izleyerek öğrenmek mümkün

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için tasarladıkları kamp setindeki animasyonları günde 1 saat izlemeleriyle tüm edebiyat konularını hafızalarına kodlayıp bir daha unutmamalarını sağladıklarını belirten Animonik Öğrenme Stratejileri Uzmanı Kıvanç Özel, öğrenme metotlarına dair şu bilgileri paylaştı:

“Amerika’daki tıp ve hukuk öğrencilerinin sınava hazırlanırken kullandığı öğrenme yöntemlerini, sözel ve eşit ağırlık öğrencileri için ülkemize getirdik. %100 başarı garantili eğitim kampımızı satın alan öğrencilerin bir kısmı, elbette sınava bu kadar kısa bir zaman diliminde hazırlanmalarından dolayı ‘soruları nasıl yetiştireceğiz?’ gibi kaygılar yaşıyor. Onların kaygılarını kontrol altına almaları ve çalışmaya motive olmaları için de çeşitli hediyeler sunuyoruz. Soruları 5 saniyede çözmelerini sağlayan ‘5 Saniye Sihri’ni, netlerini artırmalarına olanak tanıyan yapay zekayla oluşturduğumuz deneme kitapçıklarını, hızlı öğrenme tekniklerini anlattığımız ‘Öğrenme Teknikleri’ isimli kitabımızı ediyoruz.

“Öğrencilerimizin %95’i eğitimdeki bilgileri kalıcı olarak hafızalarında tutabiliyor”

2014 yılından bu yana 100 bin öğrenciye hizmet verdiklerini söyleyen Öğrenme Stratejileri Uzmanı Kıvanç Özel, “Animasyonlarımızda Zihnin görsel becerilerini kullanıp bilgiyi haritalandırarak öğrenmeyi sağlayan Hafıza Sarayı (Loci) tekniği, bilgilerin kodlanarak öğrenilmesini mümkün kılan MneMonik yönteminin yanı sıra benzetme, hikayeleme, ilişkilendirme gibi seçili 5 teknik kullanıyoruz. Tekniklerimizle hazırladığımız eğitim ve testlerimizle öğrencilerin başarının merdivenlerini hızla çıkmalarına olanak tanıyoruz. Dersleri sıkılarak değil, eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Animasyonla eğitimi seyreden öğrenciler, sıkılmadan daha aktif bir şekilde derslere adapte olabiliyorlar. Bugüne kadar eğitim içeriklerimizi satın alan öğrencilerin %95’i eğitimdeki bilgileri kalıcı olarak hafızalarında tutabiliyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

Animasyon, hafıza tekniklerinde çok kritik bir yöntem olarak konumlanıyor. Yapay zeka desteğiyle oluşturduğumuz içeriklerden faydalanan öğrencilerin başarısı da bu durumu doğruluyor. Başarımızın temelinde analiz edilmiş ders konularıyla hazırlanmış, animasyon ve hafıza teknikleri kullanılmış eğitimimiz sayesinde; öğrencilerin dersleri kolay bir şekilde öğrenip özgüvenlerini artırması bulunuyor. 3 boyutlu animasyon içeriklerimize yapay zeka ve son teknolojiyi entegre ederek öğrencilerin derslerini kolayca, keyifli bir şekilde öğrenmesini desteklemeye devam edeceğiz.”