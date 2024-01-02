Anıtkabir'de şeriat çağrısı. Cumhuriyet'e lanet okudu. Skandal görüntüler

Cumhuriyet’in haberine göre, 30 Aralık tarihinde Anıtkabir’e gelen kimliği belirsiz bir şahıs, Şeriat sloganları atarak Cumhuriyete lanet okudu:

“Şeriat gelecek

Kahrolsun Cumhuriyete

Ümmete verdiğiniz zarar yetmedi mi?”

O sırada Anıtkabir’de bulunan vatandaşlar skandal olay karşısında tepki gösterdi ve şahıs kısa süre içerisinde Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp polis ekiplerine edildi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında yapılan bu provokasyon sonrasında şahsın gözaltına alınıp alınamadığına ilişkin bir bilgi bulunmazken konu ile alakalı olarak yetkili kurumlardan açıklama yapılması bekleniyor.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki ve eleştiri yağmuruna tutuldu.