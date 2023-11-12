Anıtkabir'de Andımız'ı okuyan çocuklara müdahale

10 Kasım’da Anıtkabir’de ‘Andımız’ı okuyan çocuklara müdahale edildi. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Anıtkabir'de Andımız'ı okuyan çocuklara müdahale

Türkiye’nin her yerinden ve her yaştan vatandaşlar 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahında anmak için Anıtkabir’e akın etti.

Anıtkabir’den paylaşılan bir görüntü ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerde, Atatürk’ün huzurunda Andımız’ı okuyan öğrenci grubuna görevlilerce müdahale edildiği görüldü.

Yazar İzzet Çapa söz konusu görüntüleri Instagram hesabından yayınlayarak “Neden… Ne hakla… Siz kimsiniz de… Çocuklarımızın Ata’nın huzurunda Andımız’ı okumasına müdahale ettiniz…” diyerek tepki gösterdi.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Yüzlerce deterjanı yere döktü. Koladan sonra sıra deterjana geldi Gündem
Yüzlerce deterjanı yere döktü. Koladan sonra sıra deterjana geldi
Galatasaray maçı öncesi Manchester United'da sakatlık. Yıldız golcü maça devam edemedi Spor
Galatasaray maçı öncesi Manchester United'da sakatlık. Yıldız golcü maça devam edemedi
Fransa ile İsrail birbirine girdi. Macron’a çok sert yanıt Dünya
Fransa ile İsrail birbirine girdi. Macron’a çok sert yanıt
Ünlü yıldız 29 yaşında hayatını kaybetti. Estetik yaptırmak istemişti Magazin
Ünlü yıldız 29 yaşında hayatını kaybetti. Estetik yaptırmak istemişti
Atatürk'e hakaret eden dönercinin Süleyman Soylu ile videosu ortaya çıktı Gündem
Atatürk'e hakaret eden dönercinin Süleyman Soylu ile videosu ortaya çıktı
Borsadaki bu 3 hisse para basmaya başladı Ekonomi
Borsadaki bu 3 hisse para basmaya başladı
Okan Buruk'un yalanı ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak gerçek Spor
Okan Buruk'un yalanı ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak gerçek