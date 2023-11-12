Anıtkabir'de Andımız'ı okuyan çocuklara müdahale

Türkiye’nin her yerinden ve her yaştan vatandaşlar 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahında anmak için Anıtkabir’e akın etti.

Anıtkabir’den paylaşılan bir görüntü ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerde, Atatürk’ün huzurunda Andımız’ı okuyan öğrenci grubuna görevlilerce müdahale edildiği görüldü.

Yazar İzzet Çapa söz konusu görüntüleri Instagram hesabından yayınlayarak “Neden… Ne hakla… Siz kimsiniz de… Çocuklarımızın Ata’nın huzurunda Andımız’ı okumasına müdahale ettiniz…” diyerek tepki gösterdi.