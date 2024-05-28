Anız yakana ceza geliyor

Tekirdağ'da anız yakma pratiğine son veriliyor. Tarımsal üretimin temeli olan toprağın korunması ve çevrenin dengesi gözetilerek, anız yakmanın önlenmesi için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, anız yakmanın çevreye ve toprağın verimliliğine zarar verdiği vurgulanarak, bu pratik yerine alternatif tedbirlerin uygulanması teşvik edilecek. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na dayanarak, anız yakmanın yasaklandığı ve sadece ikinci ürün ekilen bölgelerde Valilik izniyle kontrollü anız yakılmasına müsaade edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, çiftçilerin ve teknik elemanların eğitilmesi, halkın anız yangınlarına karşı duyarlılığının artırılması ve kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için çaba gösterileceği vurgulandı. Anız yakmanın Tekirdağ genelinde kesinlikle yasaklanacağı ve bu konuda sıkı denetimlerin yapılacağı ifade edildi. Aykırı davrananlar için ise dekar başına 386,79 TL idari para cezası uygulanacak.