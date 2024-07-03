Anız yakmak istedi 600 balya samanı kül etti

Alaca ilçesine bağlı Kuzkışla köyünde, Yaşar Çakır evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Ancak kıvılcımlar kısa sürede evin yan tarafındaki ekili arazilere sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Alaca Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, iş makineleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin bölgedeki evlere sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangında 31 dönüm ekili arazi, 600 adet saman balyası ve bir meyve bahçesi zarar gördü.

Kuzkışla köyü muhtarı Çelebi Kurt, "İşlerim için ilçeye gitmiştim. Eşim aradı ve köyde yangın olduğunu söyledi. Hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ve jandarma ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Yaklaşık 30-40 dönüm alan yandı. Bununla geçmiş olsun.

600 balya saman vardı onlar da yandı. Evlere sıçramadan tedbirimizi aldık. Vatandaşımızın birisi evinin etrafındaki otları temizliyormuş. Yaktığı ateş araziye sıçramış. O da bilinçli yapmamış, keşke olmasaydı. Artık yapacak bir şey yok," dedi.