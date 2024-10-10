Anız yangını ağaçlık alana sıçradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anız yangını ağaçlık alana sıçradı

Çorum Alaca'da çıkan anız yangını ağaçlık alana sıçradı. Ağaçlık alanın bir kısmı yangında zarar gördü.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangınında ağaçlık alan zarar gördü.

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Edinilen bilgilere göre, Balçıkhisar köy yolunda çıkan anız yangını yol kenarında bulunan ağaçlık alana sıçradı. Yanan ağaçlar Balçıkhisar ve İsmailli köy grup yoluna devrildi. Ağaçların devrilmesi sonucu köy yolları trafiğe kapandı. Köy muhtarının ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yanan ağaçlara itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü, ardından ağaçlar kenara çekilerek köy grup yolu trafiğe açıldı.

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