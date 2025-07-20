Anız yangını orman sıçradı: 10 dönüm küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anız yangını orman sıçradı: 10 dönüm küle döndü

Düzce'de anız yangını rüzgarın etkisi ile ormana sıçradı. Yangında 10 dönüm arazi küle döndü.

Yangın, Konuralp Tepecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tepecik Mahalle caminin önünde belirlenemeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Vatandaşlar yangını söndürme çalışması gerçekleştirirken, bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler 10 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahalede bulundu. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük alan küle döndü.

Öte yandan ormanlık alanda çıkan yangın ve söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

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