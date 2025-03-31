Anjiyo yapılan Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Anjiyo yapılan Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü

Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü. Polat’ın sağlık durumunun şimdilik iyi olduğunu söyleyen avukatı Erkam Erdem, cezaevi koşulları sebebiyle sağlık sorununun tekrar edebileceğine dikkati çekerek tahliye talebinde bulunacaklarını dile getirdi.

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edilmişti.

Silivri Cezaevi'nden ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olan Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü.

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Polat'ın avukatı Erkam Erdem, yaptığı açıklamada müvekkilinin durumunun şimdilik iyi olduğunu fakat cezaevi koşulları sebebiyle sağlık sorununun tekrar edebileceğini, tahliye başvurusu yapacaklarını söyledi.

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Avukat Erdem, birden fazla sağlık sorunu olduğu bilinen Polat’ın dün gece rahatsızlanarak hastaneye sevk edilirken kendisine bilgi verilmediğini açıklamıştı.

Erdem, müvekkilinin cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor alınması için tam teşekküllü hastaneye sevki taleplerinin görüşülmesinin de bayram sonrasına kaldığını bildirdi.

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