Anjiyo yapılan Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edilmişti.

Silivri Cezaevi'nden ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olan Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü.

Mahir Polat taburcu edildi!

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, yaptığı açıklamada müvekkilinin durumunun şimdilik iyi olduğunu fakat cezaevi koşulları sebebiyle sağlık sorununun tekrar edebileceğini, tahliye başvurusu yapacaklarını söyledi.

Tutuklu İPA Başkanı Gökçe, yoğun bakıma sevk edilen Mahir Polat’ın tahliyesini talep etti

Avukat Erdem, birden fazla sağlık sorunu olduğu bilinen Polat’ın dün gece rahatsızlanarak hastaneye sevk edilirken kendisine bilgi verilmediğini açıklamıştı.

Erdem, müvekkilinin cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor alınması için tam teşekküllü hastaneye sevki taleplerinin görüşülmesinin de bayram sonrasına kaldığını bildirdi.