Mahir Polat taburcu edildi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mahir Polat taburcu edildi!

Tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat taburcu edildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kaldığı Marmara Cezaevi'nde rahatsızlanarak Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle müşahede altında tutulan Mahir Polat dün anjiyo oldu.

Mahir Polat hastaneye kaldırıldıMahir Polat hastaneye kaldırıldı

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın öğlen saatlerinde taburcu edildiğini ve cezaevine gönderildiğini sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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