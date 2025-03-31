Mahir Polat taburcu edildi!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kaldığı Marmara Cezaevi'nde rahatsızlanarak Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahir Polat hakkında yeni gelişme! Anjiyo olmuştu

Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle müşahede altında tutulan Mahir Polat dün anjiyo oldu.

Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın öğlen saatlerinde taburcu edildiğini ve cezaevine gönderildiğini sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.