Ankara Akyurt’ta icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara İl, Akyurt İlçe, BÜĞDÜZ Mahalle/Köy, Dapkız mevkii Mevkii, 4362 Ada, 21 Parsel, Ankara ili, Akyurt ilçesi, Büğdüz Mahallesi, Dapkız mevkii 4362 ada, 21 parsel, 46.363,05 m² yüzölçümlü, TARLA nitelikli taşınmaz AHMET HATTAT adına TAM hisse ile kayıtlı olup, satılarak paraya çevrilecektir. Taşınmaz üzerinde Mülkiyet intikalinin toprak ve tarım reformunun uygulanması açısından geçersiz sayılacağı, 3083 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır. Diğer (Konusu: bu parsel 5403 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Büyük ova koruma alanında kalmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacının dışından kullanılamaz. ) Tarih: -Sayı E.2162726 (Başlama Tarih: 17/07/2019, Bitiş Tarih:17/07/2019-Süre:) şerhleri bulunmakta olup, taşınmaz üzerindeki şerhler ile birlikte satılacaktır. 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlı alandır.

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