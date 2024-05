Ölüm korkusu yaşamı nasıl etkiler? Ölüm korkusuyla baş etme yöntemleri neler? Uzmanlar açıkladı

Vücutta hayati organların fonksiyonlarını kaybetmesi ve vücudun kendini yenileme yeteneğinin durması, ölüm olarak tanımlanmakta.

Hayati organların hepsi veya en önemlileri işlevlerini yitirdiğinde, ölüm meydana geldiği biliniyor.

Hayatın kaçınılmaz gerçeği olan ölüm, her an karşılaşabileceğimiz biliniyor.

Ölümü kabullenmek ve üzerine düşünmek her zaman kolay olmayabileceği bildirildi.

İnsanlar, yaşamları boyunca karşılaştıkları olaylar sonucunda ölüme karşı korku geliştirebilirler.

Bu nedenle, yaşanan travmalar veya kişisel ruh hali bağlamında gelişen ölüm korkusu, tanatofobi olarak adlandırılır.

Ölüm korkusu, bazı durumlarda şizofreniye kadar varan bir korku haline gelebilir. Peki, ölüm korkusu yaşamı nasıl etkiler ve bu korkuyla başa çıkma yöntemleri nelerdir? Uzmanlar bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. D. Hakan Delibaş, ölüm korkusunun üstesinden gelme yolları hakkında şunları söyledi:

"Düzenli egzersiz yapmak, stres seviyelerini azaltarak ölüm korkusunu hafifletebilir.

Derin nefes alma egzersizleri, sakinleşmeye yardımcı olarak ölüm korkusunu azaltabilir.

Kendinize zaman ayırmak, ölüm korkusunu yenmenize yardımcı olacak aktivitelerle dolu olabilir. Yürüyüş yapmak, hobiler edinmek, arkadaşlarla vakit geçirmek ve meditasyon yapmak gibi etkinlikler faydalı olabilir.

Olumlu düşünce mesajları vermek, özgüveninizi artırabilir ve stres seviyenizi düşürebilir.

Psikoterapi, ölüm korkusunun üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Kişinin korkusunun altında yatan nedenleri keşfetmesine ve bunlarla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

İlaç tedavisi, bir doktorun rehberliğinde alındığında ölüm korkusunu azaltabilir.

Ölüm korkusu zor bir durum olsa da, uygun tedavi ile üstesinden gelmek mümkündür. Bu konuda endişeleriniz varsa, bir psikiyatristten yardım almanız önerilir."

Uzm. Kln. Psk. Yasin İlker, ölüm korkusunu yenme konusunda şunları belirtti:

"Ölüm korkusunu yenmek, hemen hemen herkes için mümkündür. Ancak, bu tür patolojik durumlarda profesyonel destek almak önemlidir. Ölüm korkusu yaşayan bireylerin bir psikolog veya terapist ile görüşmeleri ve tedavi almaları hayati önem taşır.

Uzmanlar, ölüm korkusu yaşayan danışanlar için çeşitli terapi yöntemleri uygulayarak sorunun kökenini belirler ve bu korkunun üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir. Bilişsel-davranışçı psikoterapi yöntemleri, çeşitli psikolojik sorunlara çözüm sunabilir."

ÖLÜM KORKUSU NEDİR?

Ölüm korkusu, bir kişinin ölümle ilgili aşırı korku ve endişe duyması durumudur. Bu olumsuz duygular, kişinin düşüncelerini ele geçirir ve sürekli endişe duymasına neden olur. Sürekli ölüm kaygısı ve korkusu yaşayan kişilerde, bu durum ciddiye bindiğinde sosyal yaşantılarında sorunlar ortaya çıkabilir. Sosyal sorunların yanı sıra, kaygı, korku ve stres sonucunda anksiyete ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar tetiklenebilir ve kişinin ruh sağlığında ciddi bozulmalar meydana gelebilir.

ÖLÜM KORKUSU (TANATOFOBİ) BELİRTİLERİ

Ölüm korkusunun belirtileri, birden çok faktöre bağlı olarak değişebilir. Kişi ölüm korkusu düşündüğünde ve bu düşünceyi aklından atamadığında, panik atak başlayabilir ve bu durum kontrol edilemez bir kaygı ve gerginlik yaratır. Kişi bu nedenle titreyebilir, kalp atışları hızlanabilir. Ölüm korkusu yaşayan kişilerde, ölüm günlük yaşamın bir parçası haline gelir ve kişiler sürekli olarak ölümü düşünerek planlar yaparlar. Ölüm korkusu yaşayan kişiler, özellikle alakasız zamanlarda vasiyet hazırlama, miras bölüştürme, sevdikleriyle vedalaşma gibi sıra dışı davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışların yanı sıra, sürekli bir şeyler yapma isteği olabilir, çünkü ölüm korkusu yaşayan kişiler her an öleceklerini düşünürler. Kişi hayattan zevk alamaz ve kendini yetersiz hissedebilir. Bu düşüncelerin altında, ölümün her an yaklaştığı hissi, yapmak istedikleri şeylere zaman bulamama endişesi, hayatı yeterince yaşayamama ve ölmeden önce istediklerini gerçekleştirememe düşüncesi yatar. Bu durum, kişinin riskli ve mantıksız kararlar almasına neden olabilir.

ÖLÜM KORKUSU (TANATOFOBİ) NASIL YENİLİR?

Ölüm korkusunu yenmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Herkes zaman zaman ölüm korkusu yaşasa da, önemli olan bu korkunun seviyesidir. Bu korkuyu makul seviyelerde tuttuğunuz ve günlük yaşamınızı etkilemediği sürece, herhangi bir ruhsal sorun teşkil etmez. Ölüm korkusunu yenmek için kişinin kendini rahatlatması, çeşitli aktivitelere yönelmesi, çeşitli davranışlar geliştirmesi önerilir. Yazı yazmak, özellikle ölüm ile ilgili düşünceleri kağıda dökmek, kişinin rahatlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ölüm korkusu yaşayan kişilerden uzak durmak ve bu konular gündeme geldiğinde dikkati başka yöne çevirmek faydalı olabilir. Ölüm korkusunu yenmek için yapılması gereken, ölüm gerçeğini kabullenmektir. Kişi, ölüm gerçeğini kabul ettiğinde ve bunun hayatın doğal bir süreci olduğunu anladığında, ölüm korkusunu aşabilir.