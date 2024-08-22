Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: AA
Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme

Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, şüpheli İ.G. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sev edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı.

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