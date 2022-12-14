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  • Mansur Yavaş, mahkeme kararının ardından destek için Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Mansur Yavaş, mahkeme kararının ardından destek için Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararının siyasi olduğu şeklinde yorumlar yapılmaya devam ederken İmamoğlu'na destek ziyaretleri de devam ediyor. Mansur Yavaş da mahkeme kararının çıkmasının ardından İstanbul'a gitti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 23:17
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek ziyareti

Mansur Yavaş, mahkeme kararının ardından destek için Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
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İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı Saraçhane çağrısına icabet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu samimi bir şekilde karşıladı.

Yavaş, mahkeme kararının belli olmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz.  El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım Ekrem İmamoğlu"

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ANKARALI OLARAK
14.12.2022 23:26
Mansur beyin ayrı bir yeri var gönlümüzde  
 
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