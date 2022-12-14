Mansur Yavaş, mahkeme kararının ardından destek için Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı Saraçhane çağrısına icabet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu samimi bir şekilde karşıladı.

Yavaş, mahkeme kararının belli olmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım Ekrem İmamoğlu"