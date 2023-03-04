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Ankara Büyükşehir Belediyesi depremzede çocukları unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta depremi yaşayan çocuklar için etkinlik ve oyun alanı oluşturdu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:56
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Ankara Büyükşehir Belediyesi depremzede çocukları unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi depremzede çocukları unutmadı
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Şişme oyun alanlarının bulunduğu ve Hacivat Karagöz gösterilerinin sahnelendiği etkinlik alanını, sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Kahramanmaraş'ta çocuklarımız için çok renkli bir alan hazırladık. Bir evladımızın gülüşünden kıymetli hiçbir şey yok” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdürürken, depremzede çocukları da unutmadı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş’ta çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladı.

Kahramanmaraşlı depremzede çocukların, kurulan oyun ve etkinlik çadırı ile park alanında uzmanlar eşliğinde oyun oynayıp yaşadıkları travmaları atlatması hedefleniyor. Alanda; elektrikli ve elektriksiz oyuncaklardan tiyatro oyunlarına, resim ve boyama etkinliklerinden Hacivat Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor.

YAVAŞ: “BİR EVLADIMIZIN GÜLÜŞÜNDEN KIYMETLİ HİÇBİR ŞEY YOK”

Çocukların da ilgisinin yoğun olduğu alanı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Kahramanmaraş'ta çocuklarımız için çok renkli bir alan hazırladık. Bir evladımızın gülüşünden kıymetli hiçbir şey yok” dedi.

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