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Ankara Büyükşehir’den Yeşilçam göndermeli video ‘Duyun kızlar duyun Ankara’ya gidiyorum’

Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. Video kısa sürede çokça izlendi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 22:52
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Ankara Büyükşehir’den Yeşilçam göndermeli video ‘Duyun kızlar duyun Ankara’ya gidiyorum’

Ankara Büyükşehir’den Yeşilçam göndermeli video ‘Duyun kızlar duyun Ankara’ya gidiyorum’
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Twitter hesabından “Seversin Ankara'yı ABB edit” başlıklı bir video paylaşımında bulundu.

Videoyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ta kendi hesaplarından paylaşarak “Seversin Ankara’yı, içinde yaşadıkça daha çok seversin" ifadelerini kullandı.

Video, Şerif Gören’in yönettiği, Kadir İnanır ve Necla Nazır’ın başrollerini oynadığı 1975 yapımı “Köprü” isimli filmin bir kesiti alınarak Ankara’ya uyarlanmış hali.

Başrollerden Necla Nazır “Duyun kızlar duyun Ankara’ya gidiyorum” diye bağırmasıyla başlıyor ve Ankara’nın önemli yerlerinin gösterilmesiyle devam ediyor.

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