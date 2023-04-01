Ankara Büyükşehir'in Belpa Buz Pateni Tesisi’ndeki çalışmaları devam ediyor

ANKA'da yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belpa Buz Pateni Tesisi’nde başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri söküm işlemlerini tamamladı. Güçlendirme işlemlerinin başladığı tesiste çalışmaların 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden PORTAŞ’ın yürüttüğü çalışmalar kapsamında tesiste, buz pateni pisti ve koruyucu paneller değiştirilerek uluslararası standartlara uygun hâle getirilecek. Mevcut kondisyon salonları ve soyunma odaları ile ıslak hacimleri yenileyecek Büyükşehir Belediyesi ihale sonrasında Adnan Ötüken Parkı ile tesis arasında bağlantı yolu da yapacak.

7’DEN 70’E HERKESİN VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ YENİ BİR MEKÂN

Tesisin tüm altyapı hattını tamamen yenileyecek Ankara Büyükşehir Belediyesi, tesis alanı içinde inşa edeceği sergi salonu, açık kütüphane ve kafeterya ile 7’den 70’e tüm Başkentliler'in ailesiyle vakit geçirebileceği bir tesisi daha Ankara’ya kazandırmayı hedefliyor.