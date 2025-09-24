Ankara Devlet Konservatuvarı'nda büyük operasyon! "Tamer Karadağlı bu işin neresinde?"

Birgün’den Tuğçe Çelik’in haberine göre; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90'ıncı yılında sanatçı hocası olmadan girdi. Tiyatro bölümünde senelerdir ders veren 12 hocanın görevine, herhangi bir akademik gerekçe gösterilmeden son verilmesi dikkat çekti. Hocaların ilişiğinin kesilme nedeninin Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Haluk karakterindeki 'taş fırın erkeği' repliği ile tanınan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın ilgili kadroyu kendisine muhalif olduğu gerekçesiyle rektöre şikâyet olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA KARAR DUYURULDU

Akademisyen ve oyuncu Murat Atak tarafından sosyal medya paylaşımıyla duyurulan karar kamuoyunun da büyük tepki topladı. Emekli öğretim üyeleri arasında fonetik hocası İclâl Ergenç, tiyatro tarihi ve yazarlık hocası Gülşen Karakadıoğlu, kostüm tasarımcısı ve sahne tasarımı ve tiyatro tarihi hocası Sevgi Türkay’ın da bulunduğu isimlerin yanı sıra, halen görev yapan bazı hocaların ders vermesinin engellendiği aktarıldı. Devlet Tiyatroları sanatçılarından Ferahnur Barut, Tuncer Yücel, Levent Şenbay, Tolga Tecer, Adnan Erbaş, Oktay Dal, Pınar Gün Topçu ile dramaturg Eren Aysan gibi pek çok sanatçı hocanın bu yıl konservatuvarda ders veremeyeceği aktarıldı.

İLK KEZ EĞİTİM YILI SANATÇI HOCALAR OLMADAN BAŞLADI

“Asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla” ders verebildiklerini aktaran hocalar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün izin vermemesi nedeniyle görev yapamayacaklarını açıkladı. Devlet Tiyatroları yönetiminin aldığı kararın, “anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmasına rağmen” alındığı öne sürüldü. Bu şekilde tiyatro bölümü, 90'ıncı yılında ilk kez sanatçı hocalar olmadan eğitim-öğretime start verdi.

“BU OPERASYON DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRÜ TARAFINDAN KOTARILDI”

Akademisyen ve oyuncu Murat Atak konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Atak, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü’nü işaret ederek şunları dile getirdi:

"Rektörlükten talimat gelerek bunca hocanın okulla ilişiğinin kesilmesi Türk sanatına vurulan en büyük darbelerden biri. Son dönemde sanata karşı yapılan engellemeler, sansürler, gözaltına almalar akademiye de yansımaya başladı. Yavaş yavaş klasik sanatlara da sıra gelmeye başladı popüler sanatlardan sonra. Bu siyasi bir yaklaşım. Kendisine Devlet Tiyatrosu camiası içinde karşı duranların bir şekilde ayağının kaydırılma projesi olduğunu düşünüyorum. Bu operasyon Devlet Tiyatroları Genel Müdürü tarafından kotarıldı. Daha önce başka okullarda da bu tür şeyler yaşandı ama hocaların tamamına karşı yapılan bir eylem asla olmadı. Ankara Devlet Konservatuvarı böyle bir ortamda eğitime başladı ve ne yazık ki ustasız çıraklar yetişecek. Tüm hocalarımız ve meslektaşlarımızla birlikte Türk Tiyatrosu'nun geleceği adına kaygı duyuyoruz."