Ankara-Elmadağ treni yarın sefere başlıyor

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, demir yollarının devlet politikası olarak öncelikli sektörler arasında yer aldığını ve bu alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Tren bilet fiyatlarının uygun tutulduğunu vurgulayan Uraloğlu, demir yollarının konfor ve güvenliğine vurgu yaparak, Türkiye’nin her köşesini demir yolu ağlarıyla örmeye ve yeni tren seferleri eklemeye devam edeceklerini söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni’nin, Ankara-Kayseri-Kars güzergahında hizmete gireceğini duyuran Uraloğlu, trenlerin her gün düzenli olarak sefer yapacağını ve vatandaşların bu sayede rahat bir yolculuk yapabileceğini aktardı. Son 22 yılda demir yollarına yapılan yatırımlarla, altyapının iyileştirildiğini ve Türkiye’nin çehresinin değiştiğini ifade etti.

Uraloğlu, demir yollarının tercih edilirliğinin arttığını, mevcut hatların yenilendiğini ve sinyalli sisteme geçildiğini belirtti. 2002’den bu yana demir yolu hat uzunluğunun arttırıldığını ve hızlı tren hatları inşa edildiğini söyleyerek, Türkiye’nin yüksek hızlı tren işletmeciliği konusunda Avrupa’da altıncı, dünyada ise sekizinci sırada yer aldığını vurguladı. Yapılan yatırımların sonuçlarını aldıklarını ve vatandaşların demir yollarını seyahat için tercih etmeye başladıklarını, yeni seferlerin de bu talebe yanıt olarak başlatıldığını dile getirdi.

Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni’nin 136 koltuk kapasiteli olacağını ve dizel setlerden oluşacağını açıklayan Uraloğlu, trenin günlük hareket saatlerini ve seyir süresini paylaştı. Ayrıca, bilet fiyatlarının tam parkur için 55 lira, diğer istasyonlar için ise 40 lira olarak belirlendiğini bildirdi.