Ankara Emniyet Müdürlüğünden sürücülere ‘YKS’ uyarısı

Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğünden sürücülere ‘YKS’ uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle trafik yoğunluğunun beklendiği bölgelerde sürücülere araç park etmeme konusunda uyarıda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, YKS'nin yarın ve 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Özellikle Beşevler bölgesi, Muammer Yaşar Bostancı Caddesi, Abant Sokak, Gazi Üniversitesi Rektörlük girişi, Milas, Bandırma ve Taç sokakları ile Konya Yolu Mevlana Bulvarı yakınlarındaki sınav merkezlerine çok sayıda öğrencinin akın edeceği ve bu sebeple yaya ve araç trafiğinin artacağı ifade edildi.

Açıklamada, sürücülerin olası olumsuz durumlarla karşılaşmamaları adına, yukarıda belirtilen cadde ve sokaklarda değil, Silahtar Caddesi ve çevresindeki ara sokaklara araç park etmelerinin daha uygun olacağı vurgulandı.

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