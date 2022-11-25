Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31.maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.
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