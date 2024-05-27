Yeniden Refah Partisi’nde rüşvet istifası: O sözü genel merkeze asın

Yeniden Refah Partisi’nin 6 belediye kazandığı Konya’da istifa depremi yaşandı.

Basın toplantısında konuşan partinin eski il başkan Yardımcısı Adem Aktaş, partilerinin dava partisinden çıkıp çıkar partisi haline geldiğini söyledi.

Adem Aktaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Yeniden Refah Partisi Konya İl,İlçe teşkilatlarının kurucu üyeleri ve Yeniden Refah Partisinde çeşitli kademlerde görev almış parti üyeleri olarak karşınızdayız.

Bizler maddi imkansızlıklar içinde fedakarlıklar yaparak yaz kış demeden bu parti kurulduğunda kimsenin olmadığı zor dönemlerden geçerek,gerek bayrak asarak gerek kendi araçlarımız ve yakıtlarını karşılayarak, il ve ilçe teşkilatlarının masraflarını ödeyerek bugünlere gelen hakiki dava erleriyiz.

Aramızda bir çok kardeşimiz de Rahmetli Erbakan Hocamız ile çalışarak onun, eğitimlerinden ve tedrisatından geçen Milli Görüş Çizgisinin gönüldaşlarıdır.

Ancak gelinen noktada Yeniden Refah Partisinin Milli Görüş çizgisinden ve zihniyetinden uzaklaştığını,hatta koptuğunu üzülerek maalesef görmekteyiz.

Liyakat yerine akrabalık ve ticaret ilişkilerinin baz alındığı,

Dava Şuurlu kadrolar yerine ,Ehil olmayan kişilerin tercih edildiği,

Ahenk ve birlik ruhu yerine ,başı boşluk ve basiretsizliğin hakim olduğu,

‘’Keseye ‘’ saygının ‘’emeğe’’saygının yerine geçtiği,

Tefrikanın,dedikodunun,kuralsız kulislerin trend haline geldiği,

Gruplaşmanın, ilkokuldaki kümeler kadar doğal karşılandığı,

Gece alınan ortak kararların dahi sabaha çıkamadığı,

Samimi dava erlerinin bozuk paralar gibi harcandığı,

Milletvekilliği,Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyesi adaylık listelerinin bir gecede değiştirildiği,

Teşkilatlara gelen birkaç aylık mazisi olan, evveliyatında Milli Görüş ile hiçbir bağı olmayan ama parası olan insanlarında en üst görevlere getirildiği,

Teşkilat içindeki kavgaların rutinleştiği,

‘’Rüşveti alanda verende melundur’’ hadisinin Genel Merkez binasına da asılması gerektiği,

Siyasi parti gibi değil aile şirketi gibi yönetilen,

Yeniden Refah Partisi’ndeki üyeliklerimizden ve tüm görevlerimizde istifa ediyoruz. Bizim ile aynı düşüncede olan yüzlerce kardeşimizde istifalarını gerçekleştirecekler.

Bununla beraber,

Siyasi partiler Kanunun, mevcut hali ile Türkiye’nin yakıcı ve temel sorunlarına cevap vermediğini, siyasi partileri adeta bir lider sultası ve klikler federasyonu haline getirdiğini de üzülerek görmekteyiz. Bu sebep ile hiçbir siyasi partiye katılmayı düşünmüyoruz.

Burada bulunan samimi ve ehil kadrolarla ülkemize, milletimize ve inandığımız değerlerimize Sivil Toplum Kuruluşları vasıtasıyla hizmet edeceğiz.

Böylelikle ,bundan sonra burada bulunan kardeşlerimizin büyük bir kısmı Genel Başkanlığını Av.Latif Cem Baran’ın yaptığı Birlikte İleri Derneği çatısı altında yer alacağımızı da bil vesile ile beyan etmiş bulunuyoruz.

Alacağımız karar Ülkemize, Milletimize ve bura da bulunan kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun.”

İSTİFA EDENLER:

ADEM AKTAŞ ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCI

SERVET NÜKTE ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI

ABDULLAH AZİMLİ ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCI

KASIM ÖRNEK ESKİ KATATAY İLÇE BAŞKANI

ÖMER CEYLAN BEYŞEHİR İLÇE BAŞKANI

ZEHRA GÜNDOĞDU BEYŞEHİR İLÇE HANIMLAR KOMİSYONU BAŞKANI

HASAN GÜNDOĞDU BEYŞEHİR İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI

ŞABAN ÇELİK BEYŞEHİR İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI

ALPASLAN ONAY BEYŞEHİR İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI

SÜLEYMAN TUNAHAN GÜLLÜ BEYŞEHİR İLÇE BBAŞKAN YARDIMCISI

GÜLDENİZ MERMUT BEYŞEHİR İLÇESİ KADIN KIOLLARI BAŞKAN YARDIMCISI

ŞEFİKA KARABULUT BEYŞEHİR İLÇE KADIN KOLLARI GENÇLİK BAŞKANI

KENAN ESKİ EREĞLİ İLÇE BAŞKANI

SÜLEYMAN KOÇ ESKİ ILGIN İLÇE BAŞKANI

HASAN DOĞAN ESKİ ILGIN İLÇE BAŞKANI

HALİT ŞİMŞEK İL BAŞKAN YARDIMCISI