Federasyonda salla başı al maaşı olanları Cengiz Tokgöz açıkladı. Kızlar ekonomi sınıfında Amerika'ya gönderildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Federasyonda salla başı al maaşı olanları Cengiz Tokgöz açıkladı. Kızlar ekonomi sınıfında Amerika'ya gönderildi

Cengiz TOKGÖZ yazdı: Federasyonda salla başı al maaşı olanları açıkladı

Konu Uçak Değil
Siyaset kördüğüm oldu, basın isim babası olduğum Filenin Sultanları'nın Amerika seyahatine balıklama atladı. Voleybolun başarılarında basın sessiz. Ama başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in voleybolu ile değil de güzelliği ve aşkları ile ilgili.
Evet, bu voleybolcuların boyları 1.90 üzerinde. Ekonomi bölümünde rahat edemezler. Ancak, bunun ayarlaması federasyon veya ne iş yaptığı belli olmayan takım menajeri tarafından yapılmalı idi.

Salla başı al maaşı.
Televizyonlara bakıyorum, hayatlarında voleybol maçına gitmemiş, hatta voleybol topunu görmemişler yorum yapıyor. Siyasette de öyle.
Son yıllarda Türkiye'yi batağa sürükleyen bugünkü iktidardan olumlu bir şey beklemek hayal.
Airport haberde yer alan yazısında Fatih Akdeniz’in verdiği bilgiye göre bazı devletlerin elindeki özel uçakları şöyle;
Almanya 12, Fransa 14, İtalya 11, Japonya: 2, Azerbaycan 3,
Türkiye 16 özel uçak.
Hani bir söz vardır. Durumumuz aynen öyle:
Deveye sormuşlar "Neden boynun eğri" diye. Cevap "Nerem doğru ki."

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vnl-2-hafta-maclari-icin-amerikaya-hareket-eden-filenin-sultanlarinin-sosyal-medya-paylasimlari-fileninsultanlari-vnl2024-1-001.jpg

vnl-2-hafta-maclari-icin-amerikaya-hareket-eden-filenin-sultanlarinin-sosyal-medya-paylasimlari-fileninsultanlari-vnl2024-001.jpg

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