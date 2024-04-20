Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nın açılış tarihi belli oldu. Bakan Uraloğlu açıkladı

Afyonkarahisar’daki incelemeler sırasında, Bayat-1 tünelinin yarısının ve V01 Viyadüğü’nün çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Proje, 508 kilometre uzunluğunda olup, 10 istasyon, 49 tünel, 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez, 177 üstgeçit ve 244 altgeçit içerecek.

Hat tamamlandığında, Ankara-İzmir arası mesafe 624 kilometreye düşecek ve seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya inecek.

Yaklaşık 13 milyon kişi doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. Yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıması bekleniyor.

Uraloğlu, 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar yatırım yapıldığını ve Türkiye’nin Avrupa’da altıncı, dünyada ise sekizinci hızlı tren işletmecisi olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin hizmete girdiği 2009 yılından bu yana 85 milyon yolcu taşıdığını belirtti.

Uraloğlu ayrıca, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi’ni gündeme aldıklarını ve süper hızlı tren hattının güzergah uzunluğunun 344 kilometre olacağını ifade etti.

Bu trenler saatte 350 kilometre hıza ulaşacak ve seyahat süresini 80 dakikaya indirme planlanıyor. Ayrıca, Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı projesi de planlar arasında yer alıyor.

Bu proje, Gebze’den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı’na ve son olarak Çatalca’ya ulaşacak.

Uraloğlu, demiryollarının çağın gerektirdiği değişimi yakaladığını ve dinamik bir yapıya kavuştuğunu vurguladı. 2053 yılı hedefleri doğrultusunda demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planladıklarını belirtti.

Uraloğlu, karayollarındaki yük taşımacılığının payını düşürmeyi ve demiryollarının taşımacılık payını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Uraloğlu, yolcu taşımacılığında yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planladıklarını ifade etti.