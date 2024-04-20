Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nın açılış tarihi belli oldu. Bakan Uraloğlu açıkladı

Kaynak: AA
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nın açılış tarihi belli oldu. Bakan Uraloğlu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin bir kısmını 2026’da, tamamını ise 2027’de tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Afyonkarahisar’daki incelemeler sırasında, Bayat-1 tünelinin yarısının ve V01 Viyadüğü’nün çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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Proje, 508 kilometre uzunluğunda olup, 10 istasyon, 49 tünel, 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez, 177 üstgeçit ve 244 altgeçit içerecek.

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Hat tamamlandığında, Ankara-İzmir arası mesafe 624 kilometreye düşecek ve seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya inecek.

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Yaklaşık 13 milyon kişi doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. Yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıması bekleniyor.

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Uraloğlu, 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar yatırım yapıldığını ve Türkiye’nin Avrupa’da altıncı, dünyada ise sekizinci hızlı tren işletmecisi olduğunu ifade etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin hizmete girdiği 2009 yılından bu yana 85 milyon yolcu taşıdığını belirtti.

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Uraloğlu ayrıca, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi’ni gündeme aldıklarını ve süper hızlı tren hattının güzergah uzunluğunun 344 kilometre olacağını ifade etti.

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Bu trenler saatte 350 kilometre hıza ulaşacak ve seyahat süresini 80 dakikaya indirme planlanıyor. Ayrıca, Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı projesi de planlar arasında yer alıyor.

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Bu proje, Gebze’den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı’na ve son olarak Çatalca’ya ulaşacak.

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Uraloğlu, demiryollarının çağın gerektirdiği değişimi yakaladığını ve dinamik bir yapıya kavuştuğunu vurguladı. 2053 yılı hedefleri doğrultusunda demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planladıklarını belirtti.

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Uraloğlu, karayollarındaki yük taşımacılığının payını düşürmeyi ve demiryollarının taşımacılık payını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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Uraloğlu, yolcu taşımacılığında yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

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