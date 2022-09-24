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Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa

T.C. Kahramankazan İcra Dairesi Ankara Kahramankazan'da 3.778 m² arsa icradan satılacak.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 14:23
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Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa

Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Ankara İl, Kahramankazan İlçe, 3242 Ada, 6 Parsel, SARAY(İ) Mahalle/Köy, Kahramankazan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarih ve E-64004886-115.02.01-1100 sayılı yazısına göre kıymet takdirine konu 3242 Ada 6 Parselin, 1/1000 ölçekli İmar Planında Kullanım: SANAYİ VE DEPOLAMA ALANI,Yapı Nizamı: AYRIK, Emsal:0.60, Hmax: SERBEST'tir.Taşınmaz ;Saray Mahallesinde kâin 3242 Ada 6 Parsel numaralı taşınmaz, Enlem: 40.0690 Boylam: 32.6322 koordinatlarında yer almaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
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