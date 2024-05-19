Mansur Yavaş’ın ağabeyi Burdur’da trafik kazası geçirdi

Kaynak: İHA
Mansur Yavaş’ın ağabeyi Burdur’da trafik kazası geçirdi
Antalya’dan Denizli yönüne giderken aracıyla kaldırıma çıkarak kaza yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi Aladdin Yavaş yaralandı.

74 yaşındaki Aladdin Yavaş'ın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

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Kaza, saat 15.30 sularında Burdur’un Çavdır ilçesi Antalya Denizli Karayolu’nda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre , Antalya’dan Denizli yönünde hareket halinde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi Aladdin Yavaş'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce petrol istasyonunun ışıklı tabelasına çarptı, ardından ağaçlara ve bordür taşlarına çarparak durdu.

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Çarpmanın kuvvetli ile arabaya bağlı römork üzerindeki tekne devrilirken, sürücü Aladdin Yavaş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazaya görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk kontrolü sağlık ekipleri tarafından yapılan Aladdin Yavaş Tedbir amaçlı Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer yandan kazaya karışan otomobil, römork ve tekne çekici ile yoldan çekilirken, Aladdin Yavaş’ın ise taburcu olduğu öğrenildi.

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