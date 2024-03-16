Ankara karıştı. Kabul edilemez

Emre Belözoğlu'nun Zemin Eleştirisi:

Ankaragücü'nün hocası Emre Belözoğlu, zeminin kalitesizliğine dikkat çekerek, "Saha durumu çok kötü. Dün alt lig maçı oynandı ve bu, Süper Lig'in prestijine zarar veriyor. Konuşulması gereken çok şey var; bu durumun devam etmemesi lazım. Gençlerbirliği oyuncularına da haksızlık. Saha düzenlemesi şart. Bir gün arayla maç yapmak doğru değil, ligin saygınlığı için iyi bir durum olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan'ın Zemin Tepkisi:

Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ise, "Ankaragücü'nü galibiyetleri için kutluyorum. Ancak, başkentteki bu saha durumu kabul edilemez. Büyük takımlar burada oynarken Gençlerbirliği oynamıyordu, bizim maçımızdan bir gün önce burada oynandı. Defans arkasından oyun kurma çalışmalarımız var ama bu zeminde ne yapabilirsiniz? 'Çağdaş Atan sürekli geriden oyun kuruyor' deniliyor, ama alternatif ne, sürekli uzun top mu oynayalım? Oyunumuz ve oyuncularımızı değerlendiren bir tarzımız var. Maçla ilgili olarak, Ankaragücü'nün birkaç şutu vardı ama biz ilk yarıyı 4-0 önde bitirebilirdik. Kaybettik, ama saha müsaade ettiği sürece oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.