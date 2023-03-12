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Başkent'te gol yağmuru

Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Altınordu'ya gol yağdırdı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:04
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Ankara Keçiörengücü Altınordu'ya fark attı

Başkent'te gol yağmuru
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Altınordu'yu 4-0 yendi.

Golleri Bekir Karadeniz, Dembele, Malle ve Costa attı.

Maçın 79. dakikasında Altınordu'dan Erdem Gökçe kırmızı kart gördü.

Stat: Aktepe

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan (Dk. 81 Jallow), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Aykut Çeviker), Bardhi, Rashad Muhammed (Dk. 46 Melih İnan), Malle (Dk. 68 Costa), Dembele (Dk. 86 Musa Caner Aktaş)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 63 Erdem Gökçe), Alperen Selvi, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 90 Metehan Yılmaz), Ali Dere, Kürşad Sürmeli, Şeref Özcan (Dk. 63 Emircan Gürlük), Emirhan Aydoğan (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Ahmet İlhan Özek, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Recep Aydın), Ahmet Dereli

Goller: Dk.13 Bekir Karadeniz, Dk. 59 Dembele, Dk. 62 Malle, Dk. 90+2 Costa (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 79 Erdem Gökçe (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ahmet İlhan Özek, Dk. 34 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 90+3 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

 

 

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