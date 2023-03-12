Başkent'te gol yağmuru

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Altınordu'yu 4-0 yendi.
Golleri Bekir Karadeniz, Dembele, Malle ve Costa attı.
Maçın 79. dakikasında Altınordu'dan Erdem Gökçe kırmızı kart gördü.
Stat: Aktepe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan (Dk. 81 Jallow), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Aykut Çeviker), Bardhi, Rashad Muhammed (Dk. 46 Melih İnan), Malle (Dk. 68 Costa), Dembele (Dk. 86 Musa Caner Aktaş)
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 63 Erdem Gökçe), Alperen Selvi, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 90 Metehan Yılmaz), Ali Dere, Kürşad Sürmeli, Şeref Özcan (Dk. 63 Emircan Gürlük), Emirhan Aydoğan (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Ahmet İlhan Özek, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Recep Aydın), Ahmet Dereli
Goller: Dk.13 Bekir Karadeniz, Dk. 59 Dembele, Dk. 62 Malle, Dk. 90+2 Costa (Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Dk. 79 Erdem Gökçe (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ahmet İlhan Özek, Dk. 34 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 90+3 Kürşad Sürmeli (Altınordu)