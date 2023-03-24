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Ankara derbisi: Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig'de başkent derbisi heyecanı yaşanacak

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 13:57
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Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği

Ankara derbisi: Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği
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Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında cumartesi günü başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Aktepe Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankara Keçiörengücü, 2-0 kazanmıştı.

Ankara Keçiörengücü, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 46 puanla averajla 5. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği ise bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla averajla 17. sırada bulunuyor.

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