Ankara derbisi: Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında cumartesi günü başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Aktepe Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankara Keçiörengücü, 2-0 kazanmıştı.

Ankara Keçiörengücü, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 46 puanla averajla 5. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği ise bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla averajla 17. sırada bulunuyor.