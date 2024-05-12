Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinliklerinde, trafik ekipleri emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak için simülasyon aracıyla canlı gösterim yaptı.

Simülasyon aracına davet edilen vatandaşlar, emniyet kemeri takmadan olası bir kaza anında yaşayabilecekleri durumları deneyimlerken, bir kişi kaza anında bildiği duaları okudu.

Katılımcıların şaşkınlığı ve deneyimleri cep telefonlarıyla kaydedilirken, ayrıca alkolün araç kullanıcıları üzerindeki etkisi de simülasyon gözlükleriyle gösterildi. Öğrencilere ve vatandaşlara trafik güvenliği konulu hediyeler verilerek etkinlik sonlandırıldı.