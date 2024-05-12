Flamingolar görenleri hayran bıraktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile İzmir'in Selçuk ilçesini sınırlandıran Pamucak'taki sazlık alanlar, flamingolar için doğal bir yaşam alanı sunuyor. Bahar yağmurlarıyla su seviyelerinin yükselmesiyle birlikte bölgeye gelen flamingolar, pembe tüyleriyle göz alıcı bir manzara oluşturuyor.

Kanat açıklıkları 2 metreye kadar ulaşabilen bu nadir kuş türü, tuzlu sularda da yaşayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. İnce uzun bacakları ve eğri boyunlarıyla bilinen flamingolar, Pamucak'ta toplu halde beslenirken çıkardıkları özel sesleriyle de tanınıyorlar.

Bu sulak alanları evleri olarak benimseyen flamingolar, beslenmek için sucul omurgasızları tercih ediyorlar. Görsel bir şölen sunan flamingolar, bölgenin doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyorlar.