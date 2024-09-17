Ankara kulisleri kaynıyor, CHP’den ses yok! Mansur Yavaş kafasına koydu yıl sonunda…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin Tüzük Kurultayı’ndaki çıkışıyla resmen olmasa bile fiilen CHP ile köprüleri yaktığını öne süren Milliyet yazarı Zafer Şahin siyasette taşları yerinden oynatacak bir sürecin başladığını savundu.

Yavaş’ın CHP’nin 7 Eylül’deki Tüzük Kurultayındaki “Ben de Ekrem Başkanım gibi hazır bir şekilde sizlere konuşma yapmak isterdim. Ama bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz!” sözlerinin üstü kapalı bir veda mesajı olduğunu iddia eden Şahin şunları yazdı:

"Bu subliminal veda mesajının öncesi de var.. Tarih 2 Eylül 2024.. Yavaş, yanına HÜDAPAR’ı da katarak DEM Parti’yi eleştiriyor: “Milli bayramlarımız kutlanıyor, ancak bu bayramları kutlamayan iki parti var. Bunlara mesafe konulması gerektiğini düşünüyorum.”

Türk siyasetinde DEM Parti’ye mesafe koymayan, tersine “Kent Uzlaşısı” diyerek birlikte yol yürüyen parti hangisi? Yavaş’ın son 10 yılda 3 kez Ankara adayı olduğu ve halen de siyaset yaptığı CHP…

Yani kendi partisine ültimatom veriyor. “DEM varsa ben yokum” diyor! Bu çıkışın iki muhatabı var: Özgür Özel ve İmamoğlu..

CHP'DEN AYRILACAK İDDİASI

Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor.

Bu proje o kadar olgunlaşmış ki, belediyeyi bırakacağı isim bile bugünden belli: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan…