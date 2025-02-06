Ankara kulislerinde herkes bunu konuşuyor… CHP’de ok yaydan çıktı!

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığını belirlemek için ‘ön seçim’ hazırlığına başlamıştı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun ön seçimde ismi geçiyor. Mansur Yavaş, ön seçimin erken olduğunu geçtiğimiz günlerde belirtmişti. İmamoğlu ise Yavaş’ın ‘erken’ çıkışına ‘Görüş ayrılığı olabilir’ şeklinde cevap vermişti. Ankara’da CHP koridorlarını yakından takip eden bir isim son yaşananları, “Artık ok yaydan çıktı. Nisan ayının sonunda aday belli olur.” ifadeleri kullandı.

“ARTIK OK YAYDAN ÇIKTI”

Nefes Yazarı Aytunç Erkin, bugünkü ‘CHP adayını neden erkenden açıklayacak?’ başlıklı haberinde Ankara’da CHP koridorlarını yakından takip eden bir isimle dün yaptığı konuşmayı paylaştı. Erkin, Ön seçime ilişkin son yaşananları CHP’li ismin, “Artık ok yaydan çıktı. Nisan ayının sonunda aday belli olur. Ancak üç isim Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın 9 Şubat’ta yapacağı iddia edilen zirve ve oradaki uzlaşı çok önemli. Keşke bu ön seçim formülü kamuoyuna deklare edilmeden planlansaydı da yola öyle çıkılsaydı. Çünkü; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy alacağı sosyolojik tabanlar birbirinden farklı ve bu isimlerin ortaklaşması şart” yorumunda bulunduğunu paylaştı.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin yeni yol haritasını geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında açıklandı. Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" demişti.

YAVAŞ ‘ERKEN’ DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere pek çok CHP’li isim bu kararın erken olduğu yorumunu yapmıştı. Mansur Yavaş ise aday belirlemeye ilişkin, "Seçim tarihimiz henüz belli değil. Aday belirleme süreci için erken" demişti. İmamoğlu ise Yavaş’a yanıt olarak, ‘görüşü farklı olabilir’ ifadeleri ile yanıt vermişti.