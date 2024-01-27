Ankara kulislerine bomba gibi düşen Can Atalay iddiası

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Gezi davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin önümüzdeki hafta düşürüleceği iddia ediliyor.

Can Atalay ya da diğer milletvekilleri, vekilliğin düşürüldüğü tarihten itibaren 7 gün içinde kararın anayasaya, kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla AYM’ye başvurabilecekler.

AYM de iptal istemini 15 gün içinde kesin karara bağlamak durumunda olacak.

Atalay’ın yeniden AYM’ye başvuru yapmasıyla birlikte Yargıtay'ın kararının ortadan kalkacağı ve TBMM'nin doğrudan AYM'nin yeni kararıyla muhatap olacağı belirtiliyor.

11 Ocak'ta Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi çağrısında bulunan Milliyet Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş bir toplantı yapmıştı.