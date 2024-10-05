Ankara merkezli telefon dolandırıcılığında 9 tutuklama

Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen bir şebekeye yönelik 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda 9 şüpheli tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şebekeyi takibe aldı. Şebeke üyeleri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp aradıkları kişilere suçlamalar yönelterek, operasyonda kullanmak üzere para talep ediyordu. Şüphelilerin sahte telefon hatları kullandığı ve sürekli hat değiştirdiği belirlendi.

Polis, şüphelilerin dolandırdıkları paranın izini kaybettirmek amacıyla trafikte bir araçtan diğerine para devri yaptıkları anları da takip etti. Bu süreçte, İstanbul, Mersin, Hatay, Antalya, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ gibi illerde yapılan eş zamanlı operasyonlarla 17 şüpheli belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve SIM karta da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.