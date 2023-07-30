Ankara Müftüsü Hasan Çınar’dan 'eşek' fetvası

Daha önce helal olan kara hayvanları olarak koyun, keçi, deve, dağ keçisi gibi hayvanların yanı sıra ceylan, zebra ve çekirgeleri de sıralayan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, “Zebra etinin yenilmesi helaldir" demişti. Çınar'dan yeni bir fetva geldi.

Ankara Müftüsü Hasan Çınar’dan 'eşek' fetvası

Çınar, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi ve “Yabani merkebin eti de sütü de helaldir” paylaşımında bulundu.

Çınar’ın soru-cevap şeklindeki paylaşımı şöyle:

“Soru: 1-Ev hayvanı olan merkebin sütü içilir mi?

2-Kurt sütüyle beslenen koyunun sütü içilir mi?

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Cevap: 1-Hayır, içilmez, haramdır. Eti helal olan hayvanların sütü de helaldir. Ehli merkebin (evcil eşeğin) eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir.

2-Evet, içilir, helaldir. Kurt sütüyle büyüyen koyunun eti de, sütü de helaldir. Çünkü bu konuda genel kural; hayvanlar annelerine tabidir.

Bundan dolayı kendisini doğuran hayvana bakılır. Eti ve sütü helal olan hayvanın yavrusu, eti ve sütü haram olan hayvanın sütüyle beslenmiş olsa bile kendisi helaldir. Kurban olarak da kesilebilir.

Örnek: kurt sütüyle beslenen kuzunun büyüdüğünde etini yemek, sütünü içmek caizdir. Buna mukabil koyun sütüyle beslenen kurt yavrusunun, büyüdüğünde eti de sütü de caiz olmaz.”

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