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Ankara Müftüsü’nden garip fetva: “Zebra ve çekirge eti helal” dedi

Ankara Müftüsü Hasan Çınar verdiği garip fetvayla gündeme geldi. Daha önce AKP’den milletvekili aday adayı da olan Çınar, çekirge ve zebra etlerinin ‘helal’ olduğunu söyledi. Zebra etinin Türkiye’de satışı bulunmazken bazı zebra türlerinin nesli tükenme tehlikesi altında bulunuyor.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 09:32
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Ankara Müftüsü’nden garip fetva: “Zebra ve çekirge eti helal” dedi

Ankara Müftüsü’nden garip fetva: “Zebra ve çekirge eti helal” dedi
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AKP milletvekili aday adayı da olan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilebilecek ve yenilemeyecek kara hayvanlarına ilişkin fetva verdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Çınar helal olan kara hayvanlarına koyun, keçi, deve, bağırtlak kuşu, dağ keçisi, ceylan, zebra ve çekirge gibi hayvanları gösterdi. Türkiye’de etinin satışının yapılmadığı bilinen ve yalnızca hayvanat bahçesinde bulunan zebraların, “etinin yenmesi helal” hayvanlar arasında gösterilmesi dikkat çekti. ABD’de bir kilosu ortalama 4 bin TL olan zebra etinin satışı dünyada tartışma konusu olmuştu. Zebraların bazı türleri tükenirken bazı türleri ise tehdit altında.

 

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Alper
25.12.2022 09:35
Haramlar Kuran'da yazıyor,ne dedin adam? O kadar çok diğer haramlar işleniyor ki,bunlara mı kalmış,beki soruyu soran  
 
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