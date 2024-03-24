Ankara Palas’a ziyaretçi akını

Kaynak: AA
Ankara Palas’a ziyaretçi akını
Açıldığı günden beri ücretsiz olarak ziyaret edilebilinen Ankara Palas Müzesi’ni 49 bin 760 kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen ve 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle ziyarete açılan Ankara Palas'ı, açıldığı günden bu yana 49 bin 760 kişi gezdi.

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Vatandaşlar, müze açıldığı günden beri müzeyi ücretsiz olarak gezebiliyor. Pazartesi dışında her gün açık olan müzenin ziyaretçi akışı dikkate alındığında, hafta sonları sayının daha da yükseldiği gözlendi.

Müze Ramazan Bayramı tatilinin bittiği 15 Nisan'a kadar pazartesi dışında her gün 9.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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ATATÜRK'ÜN KULLANDIĞI EŞYALAR DA SERGİLENENLER ARASINDA
Osmanlı sarayında ve Ankara Palas'ta kullanılan Avrupa yapımı gümüş takımlar ise müzenin dikkati çeken eserlerinden. Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesinden derlenen yazma ve matbu eserler ile Atatürk'ün kullandığı eşyalardan oluşturulan seçki ve çok daha fazlası da müzede yer alıyor.

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