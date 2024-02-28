Ankara-Samsun arası 2 saat 45 dakika olacak

Kaynak: İHA
Ankara-Samsun arası 2 saat 45 dakika olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Ankara-Samsun arası 2 saat 45 dakika olacak” dedi.

Samsun-Ankara hızlı tren projesi hakkında konuşmalar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattımızı açmıştık. Şimdi Hızlı Tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizde. İnşallah bu yıl içerisinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız. Samsunlu kardeşlerimiz bizden bir şey daha bekliyor. Samsun Batı Çevre Yolu’nu yatırım programına aldık. Hedefimiz 2024 yılı içerisinde ihalesini yapmak” şeklinde konuştu.

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