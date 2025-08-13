Ankara siyasetine füze gibi düştü: 4 belediye başkanı AKP’ye geçecek! Aralarında büyükşehir de var...

Ankara siyasetinde şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarıyla birlikte AKP’ye geçeceği öne sürüldü. İddialar, Ankara kulislerini hareketlendirirken, Çerçioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor. CHP’li vekil Süleyman Bülbül ise kulisi doğruladı.

İDDİALARI DOĞRULADI

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Bülbül, İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin’e verdiği demeçte, Çerçioğlu’nun yanı sıra Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AKP’ye katılacağını belirtti. Çerçioğlu’nun cep telefonlarına yanıt vermemesi ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması, spekülasyonları daha da artırdı.

ROZET TÖRENİ İDDİASI

Habertürk muhabiri Mahir Kılıç’ın aktardığına göre, Çerçioğlu’nun 14 Ağustos’ta, AKP’nin kuruluş yıldönümünde düzenlenecek bir törenle partiye katılacağı ve rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı iddia ediliyor. Kılıç, Çerçioğlu ile birlikte üç ilçe belediye başkanının da AKP’ye geçeceğini öne sürdü.

ESKİ BAKANIN CANLI YAYINDA BOMBA İDDİASI

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TV100’de katıldığı bir programda çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Canlı yayında telefonla görüştüğü bir kaynağa dayanarak, “CHP’ye çok emek vermiş bir arkadaşım aradı. Özlem Çerçioğlu’nun bugün istifa ettiğini ve üç belediye başkanı ile birlikte AK Parti’ye geçeceğini söyledi” dedi. Sevigen’in bu açıklaması, iddiaların ciddiyetini artırdı.

AKP’DEN YALANLAMA

AKP Aydın İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Cumali Uçar, iddiaları yalanlayarak, “Özlem Çerçioğlu’nun ne Cumhur İttifakı’yla ne de AK Parti’mizde yeri var” dedi. Uçar, 14 Ağustos’ta Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 13 belediye meclis üyesinin AK Parti’ye katılacağını doğruladı, ancak Çerçioğlu’nun bu süreçte yer almadığını vurguladı.