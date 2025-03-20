Ankara sokaklarında protesto! İmamoğlu için sokağa döküldüler

Kaynak: DHA

Ankara'da İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi.

CHP Ankara Gençlik Kolları’nın çağrısıyla bazı vatandaşlar Güvenpark’ta toplandı. Islık çalarak tepkilerini gösteren vatandaşlar, ardından sloganlar eşliğinde Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

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CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol bakanlık önünde grup adına açıklama yaptı. Ayrıca, ODTÜ Kampüsü'nden Güvenpark'a yürümek isteyen bir grup öğrenci ise polis ekipleri ve TOMA tarafından engellendi.

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Yaklaşık 2 saat boyunca Dumlupınar Bulvarı'nı çift yönlü trafiğe kapatan grupla polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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Polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesinin ardından grubun dağılmasıyla yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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