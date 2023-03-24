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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:43
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme) istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, toplam 33 (otuz üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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