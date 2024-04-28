Yalnızlıkla mücadele etmek için taş sahiplendiler. Gençler için ilginç uygulama

Kaynak: Haber Merkezi
Yalnızlıkla mücadele etmek için taş sahiplendiler. Gençler için ilginç uygulama
Güney Kore'de milenyum kuşağı, yalnızlık ve tükenmişlikle başa çıkmak için evcil taşları tercih ediyor.

Güney Kore'de milenyum kuşağı olarak adlandırılan gençler, yalnızlık ve tükenmişlik gibi ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele etmek için ilginç bir yöntem buldular: evcil taşlar. Bu gençler, evcil hayvan muamelesi gören taşlar ediniyor ve onlara özenle bakarak yalnızlık hissini azaltmaya çalışıyorlar.

Evcil taşlar, genellikle giydiriliyor, boyanıyor, isim veriliyor ve hatta küçük yataklar yapılarak özel bir şekilde muamele görüyor. Bu taşlar, sahiplerine sorumluluk duygusu ve sevgi verme ihtiyacı gibi duyguları tatmin etmelerinde yardımcı oluyor.

Bu ilginç uygulama, gençler arasında yaygınlaşmaya başladı ve sosyal medyada da popüler hale geldi. Ancak, bazıları bu davranışı anlamakta zorlanırken, diğerleri ise bu yöntemin gençlerin ruh sağlığına olumlu katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

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